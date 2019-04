Sant Fruitós posa en marxa avui una atapeïda Setmana de la Gent Gran

La gent gran de Sant Fruitós disposarà des d'avui fins al 14 d'abril d'una densa agenda d'activitats en el marc d'una setmana dedicada especialment a aquest segment de població. L'arrencada serà el ball de gala que es farà aquesta tarda a l'Esplai. Dilluns hi ha programada la projecció de la pel·lícula Bailando con la vida, mentre que dimarts es proposa una jornada saludable amb una caminada fins a Sant Benet, on posteriorment es visitarà la Fundació Alícia i s'hi farà una activitat pràctica de tast. Dimecres es farà un concurs de truites que tindrà lloc a la residència i en premiarà les 3 millors. Dijous hi ha programada una sortida cultural al jardí botànic Mar i Murtra de Blanes. Divendres tindrà lloc el dinar de la gent gran al pavelló. Prèviament, se celebrarà una missa a l'església parroquial. El dinar estarà amenitzat per l'exhibició de balls de saló a càrrec de Frak Manresa. Tancarà la setmana la funció Tarda d'estrelles, a càrrec del grup Tercera Joventut, el dia 14.