Súria potencia la riera del Tordell com a àrea mediambiental després de dos anys de treballs

Súria ha completat la intervenció de millora ambiental de la riera del Tordell, un projecte que ha suposat dos anys de feina i que per fer-lo realitat ha tingut la participació de voluntariat. L'objectiu de la intervenció, que ha estat finançada íntegrament per l'empresa minera ICL, ha estat la millora de la funcionalitat de la riera per potenciar-ne les qualitats com a connector ecològic, ja que pel seu traçat i situació té un caràcter estratègic.

El desenvolupament del projecte ha anat a càrrec de les empreses ACC Assessors Ambientals de Catalunya i Naturalea i ha suposat una inversió total d'uns 200.000 euros. Actuacions que s'han focalitzat en la millora de la qualitat dels hàbitats presents a la riera i la seva funció hídrica en un tram de més de dos quilòmetres.

En concret, s'ha eliminat més de 5.000 metres quadrats de ca-nya invasora ( Arundo donax) amb el propòsit d'augmentar la diversitat biològica de la llera.

Paral·lelament, s'han plantat més de 800 arbres autòctons, amb la col·laboració dels veïns i escolars del municipi, que permetran la recuperació del bosc de ribera de la zona.

També s'ha realitzat la sembra d'herbàcies en una superfície de més de 8.000 metres quadrats i s'han plantat 400 estaques amb material vegetal de la zona. Segons ha explicat el director de Medi Ambient d'ICL Iberia Súria & Sallent, Lluís Fàbrega, «la valoració del projecte és del tot positiva perquè hem aconseguit el principal objectiu de recuperar ambientalment un entorn que és molt apreciat pels veïns de Súria».

Al llarg del projecte ecològic s'han realitzat activitats pedagògiques i de caràcter explicatiu, com ara la instal·lació de plafons informatius, activitats de divulgació adreçades a la ciutadania amb 2 passejades populars per detallar els treballs en diferents fases de l'execució i la plantació popular.

Fonts d'ICL han posat en relleu que el desenvolupament de totes aquestes accions realitzades «permetrà dotar la riera del Tordell d'un bon estat ecològic i millorar la seva funció com a connector de fauna».

D'altra banda, actualment s'estan duent a terme tasques de manteniment amb el repàs dels rebrots de canya un cop feta l'eliminació mecànica, i també s'instal·laran aquest estiu regs de suport a les plantacions.

L'any vinent es repetirà l'estudi de freqüentació de fauna que es va realitzar abans d'iniciar el projecte per tal de poder valorar l'efectivitat que ha tingut tota l'actuació.