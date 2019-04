La fusió d'innovació i tradició gastronòmica atreu unes 1.500 persones a Sant Benet

La Festa Alícia't va portar ahir unes 1.500 persones a Món Sant Benet, que van participar en una autèntica festa de la gastronomia amb parades, tallers i demostracions. Aquesta és la setena edició de la festa, que avui tindrà la seva segona jornada.

El reconegut cuiner Carles Gaig va ser el protagonista de la primera sessió de Cuines amb Estrella (avui n'hi haurà una altra a càrrec de Jordi Llobet) i amb dos plats va fer el que es podria considerar com una de les essències de la Fundació Alícia: recerca en la cuina tradicional o fins i tot ancestral combinada amb la innovació.

Així, el prestigiós cuiner, que té dos restaurants amb estrella Michellin, va proposar uns ma-carrons del cardenal que daten del 1820 i una amanideta de primavera amb gambes i una base de maionesa de mango. Tot, va recordar el mateix Gaig, «amb els productes que ara, en aquesta època de l'any, hi ha a l'horta».

Mentre Gaig mostrava com feia aquests dos plats a l'auditori de la Fundació Alícia, l'activitat no parava al conjunt de Món Sant Benet, que durant tot el dia va ser ple de visitants i també d'activitats molt diferents.

Entre les nombroses activitats destacaven els diferents tallers com «Apunta't a fer empanades», «Compro i cuino en família» i «Cuina creativa i sostenible», que ja fa dies que es van omplir, i a més a més van unir petits i grans al voltant dels fogons per descobrir, en alguns casos, que la cuina i la gastronomia són activitats que es poden gaudir en família i que no hi entenen d'edats.

En altres tallers també es va poder descobrir quina era la dieta que feien els neolítics ara fa uns 6.000 anys i també les tècniques més innovadores d'El Bulli.

I, a l'aire lliure, hi havia una autèntica mostra del que és la gastronomia de les comarques barcelonines, entre les quals ho hi faltaven ni el Bages ni el Berguedà.

A més a més es feien diferents tallers per donar a conèixer productes de cadascuna de les comarques, com per exemple de blat de moro escairat o un maridatge amb vins del Garraf, entre d'altres. Avui, en aquest mateix espai s'hi podrà tastar pa de qualitat del Bages i també berenars saludables amb productes del Moianès.

A la resta de Món Sant Benet la cita amb la gastronomia també seguirà i els visitants tindran l'oportunitat de descobrir noves demostracions de cuina amb estrella o de participar en alguns dels tallers que ja es van dur a terme durant la jornada d'ahir.