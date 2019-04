Castellnou generarà energia solar per a tres edificis públics

Castellnou subministrarà energia elèctrica a tres equipaments municipals a partir del que generi prop d'un centenar de plaques solars que s'instal.laran a la coberta del Centre Cívic. Serà la primera primera instal·lació solar fotovoltaica que farà l'Ajuntament per a l'autoconsum de dependències municipals. En concret, s'abastiran a través del que generi aquesta instal.lació el mateix edifici del Centre Cívic, l'escola pública de primària l'Olivar i la piscina municipal, equipaments que estan situats a tocar l'un de l'altre. Un projecte que té per objectiu assolir una reducció "notable" de la factura elèctrica, segons han destacat fonts municipals.

El projecte consisteix en la instal·lació a la coberta de l'edifici del Centre Cívic d'un total de 93 panells fotovoltaics policristal·lins, que ocuparan parcialment la superfície disponible. Disposran d'un generador fotovoltaic connectat a un inversor de 25.5 kW enllaçat amb la xarxa elèctrica de baixa tensió.

El cost total de la instal·lació es de 51.636,21 euros. Fonts municipals han concretat que, atenent a l'actual demanda energètica per a petits generados i l'increment del preu de l'energia, aquesta inversió s'haurà amortitzat en deu anys. El projecte estima una producció anual de 42.150 kWh, una vida útil de la instal·lació de trenta anys i la recupeació de la inversió inicial en una dècada, i en base a aquests paràmetres calcula que es porudirà un estalvi econòmic acumulat de prop de 220.000 euros. Aquesta iniciativa compta amb l'assessorament tècnic i econòmic de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages.

Aquest projecte es suma a altres que des de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castellnou es venen realitzanten en l'àmbit medioambiental com són; l'adhesió al Pacte d'Alcaldes per l'Energia i el Clima (PAESC), la bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres pels habitatges que incorporen aspectes mediambientals basats en la utilització de fonts d'energia renovable, la xerrada informativa sobre les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, el manteniment de les franjes perimetrals amb pastura i els treballs en curs per a la implementació de noves plantes municipals d'energia fotovoltaica.