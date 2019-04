La Fira de l'Abat de Navarcles mantéel tipus malgrat el fred i la pluja

Conèixer les feines d'abans com fer la bugada, cosir roba, elaborar perfums o melmelades, fer un matalàs i desgranar blat de moro són algunes de les activitats que s'han pogut fer aquest cap de setmana a la Fira de l'Abat de Navarcles, que ha mantingut el tipus en la seva 17a edició malgrat el temps inestable del cap de setmana.

A part d'aquestes activitats, tant tot el dia d'ahir com dissabte, els carrers del centre de Navarcles es van omplir amb parades de tot tipus de productes artesans: alimentació, com embotits, formatges o bacallà i pesca salada; llibres; joies; joguines de fusta i mapes històrics, entre altres de pròpies de les fires medievals.

Amb gent als carrers però sense atapeïments, en general, la sensació entre els paradistes és que «la fira ha estat una mica fluixa. He trobat a faltar gent que comprés», explicava Montserrat Saurí, de la parada Bunyols de Bacallà. Una opinió que contrastava amb la d'Eva Fernández, que venia per tercer cop a la Monacàlia amb els seus complements tèxtils: «Hi ha un públic similar al de cada any, amb moments de més gent i altres de menys». Albert Gascón, d'una parada de minerals i joies de plata, deia que «esperava més gent. Tot i això, ahir [dissabte per al lector] a la tarda va anar prou bé».

L'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, atribuïa aquesta situació i que fos dissabte a la tarda un dels moments amb més afluència a la fira a la inestabilitat meteorològica que hi ha hagut tot el cap de setmana, marcada pel fred i els núvols dissabte al matí i el ruixat que va caure ahir a primera hora de la tarda, després d'un matí assolellat.

Tot i aquesta pluja, però, la fira va tirar endavant i ahir al llarg de tota la tarda les parades van continuar obertes i es van portar a terme les diferents activitats previstes a la plaça de la Vila, com divereses danses, entre les quals els balls de verema i de bugaderes, o els de zíngares, i també les diferents representacions teatrals com Dependre de la corona, 1680. A genollons. La prohobició del Carnestoltes i el Casament de Sal·la i Ricardis.

De fet, els paradistes consultats per aquest diari tampoc consideraven que la pluja hagués estat determinant. «El ruixat ha estat cap al final, potser farà que no vingui algú de fora, però la gent d'aquí sí que sortirà perquè ara ja no plou», assegurava Ferran Pérez, de la parada Les Mil Butis, ahir a mitja tarda.