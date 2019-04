El giny porta 1.500 visitants els diumenges amb més afluència

Les cistelles, que tenen capacitat per a 30 persones, no paren de portar turistes amunt i avall els diumenges. Ahir no era dels dies amb més afluència perquè l'amenaça de pluja va frenar-ne molts, però els dies en què no paren d'arribar visitants el giny pot portar fins a 1.500 persones en una jornada, segons explicava ahir personal que hi treballa. Segons dades facilitades pel Patronat de Montserrat, uns 300.000 turistes hi pugen cada any. Les dades del 2018 indiquen que hi van fer cap 295.514 turistes fins al dia 18 de novembre. L'any anterior ho havien fet 339.376. La baixada s'explica per la disminució de visitants, en general, que va rebre Montserrat respecte de l'any anterior. Tot i això, un total de 2.574.777 de persones van visitar la muntanya.



L'aeri té el plus de les vistes que s'hi veuen, però de moment hi ha més visitants que opten per preus més econòmics. I és que al llarg de tot l'any passat, al cremallera van pujar 607.078 passatgers.



Un altre actiu del viatge en l'aeri és la forma de les cistelles, que són antigues i mantenen l'encant dels ginys d'abans, segons alguns visitants. De fet, l'aeri de Montserrat es va inaugurar el 1930 i, encara que deixés de funcionar uns anys pels desperfectes provocats durant la guerra civil, és un dels mitjans de transport històrics per als qui volen pujar al monestir. Avui dia encara dona servei en les instal·lacions originals, i la connexió amb FGC facilita l'arribada de turistes.