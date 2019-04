La històrica socialista Rosa Argelaguet s'integrarà a la llista de Junts per Sallent

Rosa Argelaguet, regidora i primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sallent (del qual va entrar a formar encapçalant la llista del PSC a les eleccions del 2015), s'integrarà a la llista de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet als comicis municipals del proper mes de maig, que estarà encapçalada per l'actual batlle, David Saldoni. A final del 2017, Argelaguet es va donar de baixa del PSC, partit al qual feia més de 20 anys que militava i amb qui es va presentar a les eleccions del 2015.

Tot i que Saldoni encara no té tancat ni l'ordre ni els integrants de la llista, fonts de la formació asseguren que Rosa Argelaguet ocuparà un dels llocs principals de la candidatura.

Argelaguet ha explicat a Regió7 que va parlar amb Saldoni per posar-se a la seva disposició de cara a les properes eleccions i que li va transmetre que «si li podia aportar un valor afegit a la seva llista estava disposada a anar-hi». La regidora ha destacat la «bona sintonia i complicitat» que té amb Saldoni, amb qui fa 8 anys que comparteix govern i a qui considera una persona «molt capaç» i que «ha fet molt per Sallent».

La sallentina, que és directora de la UPC de Manresa, ha destacat per una llarga trajectòria dins del PSC a la comarca. Va ser regidora a Manresa amb Jordi Valls durant el govern tripartit del PSC amb ICV i ERC en aquest Ajuntament. També ha format part de les executives locals de Manresa i Sallent, i de l'executiva de la Federació del partit al Bages, el Berguedà i el Solsonès. Des del 2011 que és regidora al govern de Sallent (en coalició amb CiU, actualment PDeCAT).

Argelaguet, que és regidora de Promoció i Imatge del poble, Turisme, Pla d'Actuació Municipal i Tecnologies de la Informació, assegura que si no es presentés amb la llista de Junts per Sallent «no aniria amb ningú més, em retiraria». L'aplicació del 155 i l'entrada a la presó dels líders independentistes va portar Argelaguet a estripar el carnet del PSC, el novembre del 2017, però, va mantenir l'acta de regidora.

En relació amb la seva incorporació a la llista encapçalada per Saldoni, Argelaguet argumenta que «aquests anys hem treballat molt bé, hem sabut parlar de tot, compartir els objectius i trobar els millors camins per arribar-hi». Argelaguet ha posat de manifest que «jo sempre he estat socialista, em vaig donar de baixa per no compartir determinats posicionaments davant la situació política a Catalunya, però segueixo compartint els valors que em van portar a militar a la formació socialista, i són aquests valors catalanistes, progressistes, d'igualtat i treball per les persones que vull aportar a la candidatura de Junts per Sallent».

Per la seva banda, David Saldoni, cap de llista de Junts per Sallent Cabrianes i Cornet, ha destacat que «per a nosaltres és un honor poder comptar amb una persona de la vàlua, trajectòria política i professional de la Rosa Argelaguet. Hem treballat braç a braç durant 8 anys, i ara tots dos també tenim l'experiència i la força per afrontar nous reptes acompa-nyats de persones noves que s'incorporen i amb qui estic convençut que formarem un gran equip per liderar Sallent els propers anys».