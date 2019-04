L'aeri esdevé punt de pelegrinatge dels qui cerquen «vistes úniques»

El portal de turisme TripAdvisor arrossega una riuada de turistes a l'aeri de Montserrat perquè visitants que ja hi han pujat destaquen que és una experiència única. L'australiana Kathryn Moore va decidir anar al monestir amb l'aeri perquè no parava de llegir-hi que s'hi contempla un «paisatge increïble» en els cinc minuts que tarda la cistella a arribar fins al cap de munt de la muntanya. Va tenir sort, la cua ahir no era excessivament llarga i va haver d'esperar vint minuts per enlairar-se.



Els núvols i l'amenaça de pluja van dissuadir molts turistes de fer la visita a Montserrat, i és que personal que treballa a l'aeri assegura que els diumenges, habitualment, la cua és llarga i fa mitja volta a les instal·lacions, i que l'espera per pujar al giny, un cop s'ha adquirit el tiquet, pot allargar-se fins a 90 minuts, o més. El motiu per tenir tanta paciència és la promesa que gaudiran d'un espectacle visual singular.



Molts visitants preparaven ahir els telèfons intel·ligents per començar a immortalitzar la visita quan els veien venir la cistella. Fins i tot n'hi havia que es feien selfies amb amb la mítica muntanya de fons. La brasilera Marils Hoss, que hi va arribar amb un grup d'amigues, va començar a fer instantànies fins i tot abans d'anar a comprar el tiquet. «És preciós. Els que ja ho veuen habitualment potser no se n'adonen, però els que venim aquí per primer cop veiem un paisatge únic», comentava, i afirmava que altres coneguts seus que ja hi havien estat li havien recomanat pujar amb l'aeri per gaudir de les vistes.



La major part de turistes arriben fins a l'aeri amb els trens que surten de la plaça Espanya de Barcelona de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que paren a l'estació que hi ha al costat, i molts ja porten tiquets integrats que inclouen el viatge en tren, l'aeri, la visita al museu i, fins i tot, el dinar. De fet, hi ha diferents modalitats de tiquets amb més o menys activitats, depenent del que hi vulgui fer cada visitant. Els turistes viuen la visita com una experiència que faran un cop a la vida i per aquest motiu no es queixen dels preus, i és que el bitllet d'anar i tornar, només amb l'aeri, per als adults costa 11,50 euros (7,50 només un viatge) i 6 euros per als nens (4 només un viatge). Els jubilats i els qui disposen de Carnet Jove tenen descomptes i els dos viatges els costa 9 euros.



«El cap de setmana, a part d'estrangers també hi ha molts catalans que volen veure la Moreneta», explica Joan Miguel, que treballa en l'aeri des de fa 21 anys i assegura que des de fa una dècada percep que «la quantitat de turistes ha incrementat d'una manera important» i que «des de fa un parell d'anys han augmentat molt els visitants de Corea del Sud». L'australià James Carpenter, de 80 anys -i que està viatjant pels països de la Mediterrània occidental-, assegurava haver fer «un dur viatge sol» des del seu hotel, a prop de Badalona, amb transport públic, però tenia moltes ganes d'anar-hi perquè el fascinen les visites culturals, a diferència de la seva dona, que va preferir «quedar-se a Barcelona, de botigues».



Antoni Quesada, de 53 anys i de l'Escala, també era el primer cop que trepitjava Montserrat i assegurava que utilitzava l'aeri perquè havia llegit en una pàgina web que «és una experiència singular» i, per a ell, forma part d'una visita singular.