Lluís González debuta com a candidat de Junts per Castellgalí

Lluís Gonzàlez ha estat escollit pel PDeCAT com cap de llista a Castellgalí per a les eleccions municipals del maig, després de ser ratificat pels associats i associades del municipi, i es presenta sota la marca de Junts per Castellgalí.

Gonzàlez, de 36 anys, és llicenciat en Geografia i ha cursat un màster en Direcció de Centres Educatius. Actualment és cap d'estudis en una escola d'infantil i primària. És jugador de bàsquet en actiu i entrenador amb experiència. La seva trajectòria política comença amb el repte de liderar aquest projecte per Castellgalí.

Els associats assistents van ratificar la seva candidatura per unanimitat. El nou cap de llista ha manifestat la «il·lusió i compromís» amb què enceta la nova etapa i les «ganes de treballar per fer de Castellgalí un poble millor», i que aquest sigui el projecte que es presenti com la millor alternativa.