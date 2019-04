El carrer Guimerà concentra tres locals de campanya

? Les tres candidatures que ja han anunciat que es presentaran a les eleccions municipals del proper 26 de maig a Sallent han instal·lat el seu local de campanya al mateix carrer, el d'Àngel Guimerà. Fem Poble, Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet i ERC Sallent han escollit aquest cèntric carrer del municipi per centrar la seva activitat durant la campa-nya electoral de les municipals. De moment, ja han anunciat que concorreran a les eleccions Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet, amb una llista encapçalada per l'actual alcalde David Saldoni. ERC es presentarà amb Oriol Ribalta, alcalde pedani de Cabrianes, com a alcaldable, i, per la seva banda, Guillem Cabra i Fina Soler aniran al capdavant de la nova candidatura de Fem Poble, que té el suport de la CUP.