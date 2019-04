Junts per Sant Joan manté l'actual nucli dur a la llista per revalidar l'alcaldia

Els membres de Junts per Sant Joan i de la llista per a l'EMD de Sant Martí

Els membres de Junts per Sant Joan i de la llista per a l'EMD de Sant Martí junts per sant joan

El PDeCAT aspirarà al tercer mandat liderant el govern de Sant Joan, amb una candidatura encapçalada per l'actual alcalde, Gil Ariso, i que mantindrà els regidors del partit que l'acompanyen, per bé que encara no s'ha fet pública quina posició ocuparan. Qui no hi serà és Xus Segura, que el 2015 anava de número 3 però que fa uns mesos es va desvincular del govern al·legant motius personals i professionals i es va passar al grup no adscrit.

Sota la marca Junts per Sant Joan, el partit va omplir el Mas Sant Joan en la presentació de la candidatura, que va tenir la presència de Meritxell Lluís, candidata al Senat i parella de Josep Rull, tenint en compte que fa quatre anys va ser ell qui va apadrinar la llista. En l'acte, Ariso va anar anomenant un per un els candidats de la llista, i ho va fer de forma aleatòria perquè el partit encara no ha desvelat l'ordre que ocuparà cadascú més enllà del lideratge d'Ariso.

Se sap que hi haurà els actuals regidors Ignasi Lladó, Laura Vilanova, Eduard Mata i Jordi Gesé (en aquest cas, ell mateix va manifestar fa uns mesos la voluntat de no ser a primera fila), i també el president local del PDeCAT, Carles Juanpere, que fa quatre anys anava de número nou però no va sortir perquè CiU va obtenir sis regidors en un ajuntament de disset (el partit governa en coalició amb ERC). Entre les cares noves figuren persones vinculades al teixit associatiu del municipi, com Meritxell Roure, Ester Madrid i Oriol Torras.

L'acte també va servir per presentar l'equip de Junts per Catalunya a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella, a mans d'aquest partit des del 2011 i actualment amb el lideratge d'Artur Gannau. La nova llista l'encapçalarà Pere Bartomeus i l'acompanyaran Ester Ros, Josep Maria Botifoll, Queralt Pich, Carme Oms i Jaume Rovira.

Durant l'acte, Meritxell Lluís va llegir una carta escrita per Rull a la presó, de suport a la candidatura i recordant el seu pas per Sant Joan fa quatre anys.