L'Ajuntament ja té el projecte del jutjat de pau i futur casal d'entitats

La intervenció per convertir l'edifici de l'antic ajuntament de Sant Fruitós en un casal d'entitats i en la futura seu del jutjat de pau també es preveu de forma imminent, després que la junta de govern local ja ha aprovat el projecte executiu per poder-lo rehabilitar. Els treballs tindran un termini d'execució d'un any, i costaran 682.300 euros.

Es tracta d'un immoble situat al número 52 de la carretera de Vic (pràcticament davant d'on hi ha l'ajuntament actual), i consta de tres plantes que es rehabilitaran senceres fins a disposar d'una superfície útil d'uns 480 metres quadrats, i que es comunicaran entre elles amb un ascensor interior.

El jutjat de pau s'ubicarà a la planta baixa, que ja ha estat reformada perquè actualment acull l'oficina municipal del POUM, i disposa d'un accés propi pel car-rer Casajuana.

La resta de l'immoble es destinarà a les entitats, amb una sala polivalent, dues altres de grans per a reunions, i despatxos. Aquestes sales funcionaran amb un programa de gestió intel·ligent per facilitar l'accés a través d'un codi que tindrà cada entitat amb prèvia reserva. A l'exterior es preveu una pantalla informativa.