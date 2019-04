Les sirenes de Sant Vicenç i Puig-reig passen amb èxit les proves d'estrena

Les noves sirenes que alerten de possibles accidents químics i que recentment s'han instal·lat a Sant Vicenç de Castellet (on ja n'hi havia una) i a Puig-reig, funcionen correctament. Així ho constaten les proves que Protecció Civil va realitzar ahir arreu de Catalunya per provar l'efectivitat del so i de cobertura que tenen les 89 sirenes de què consta la xarxa d'alarmes adscrites al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, i que hi ha repartides per tot el territori.

En aquestes proves s'estrenaven les dues sirenes de Sant Vicenç i Puig-reig, que van funcionar perfectament, i l'audició real sobre l'audició teòrica prevista fins i tot va ser superior.

Les proves es van fer entre les 10 del matí i les 12.50 hores del migdia. Durant aquest interval de temps, el telèfon d'emergències 112 va rebre un total de 121 trucades de ciutadans alertant del so de les sirenes, la majoria provinents del camp de Tarragona. Aquesta xifra suposa una lleugera disminució respecte a les darreres proves realitzades.