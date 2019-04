Josep Tarín optarà a un cinquè mandat com a alcalde de Talamanca

Josep Tarín ha estat escollit com a cap de llista a Talamanca per a les eleccions municipals del proper mes de maig, després de ser ratificat per l'executiva comarcal del Partit Demòcrata del Bages i pels associats i associades del municipi, presentant-se sota la marca de Junts per Talamanca.

Tarín, advocat, optarà d'aquesta manera a un cinquè mandat, ja que és alcalde de Talamanca des de l'any 2003. La seva trajectòria en la política municipal va començar el 1987, quan va entrar com a regidor a l'ajuntament de Talamanca. Va ser conseller comarcal entre el 2011 i 2016 i ha estat implicat en diverses entitats i col.lectius de la comarca: l'ADF Bages Oriental (sent-ne fundador i secretari), el Consorci de la Promoció Turística de les Valls del Montcau, l'Associació de Propietaris Forestals de les Valls del Montcau o la Federació d'Associacions de Propietaris Forestals de Catalunya Boscat en són uns exemples.

Segons una nota feta pública per la formació, el nou cap de llista manifesta que es presenta amb la "mateixa il·lusió i responsabilitat que la primera vegada". Tarín apunta la importància de "recollir l'esperit transversal i a la vegada unitari que reclama el país", també en els pobles petits com Talamanca. Per això, l'equip que l'acompanya, diu, és plural i amb un perfil divers.

L'assemblea de ratificació de la seva candidatura la va conduir la presidenta comarcal del PDeCAT Bages, Ivet Castaño. Els associats i associades assistents van ratificar la seva candidatura per unanimitat.