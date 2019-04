El republicà Isidre Viu optarà a la reelecció a l'alcaldia de Balsareny

L'actual alcalde de Balsareny, Isidre Viu, tornarà a encapçalar la llista d'ERC en aquest municipi de cara a les eleccions del 26 maig. Així ho ha decidit l'assemblea local del partit, que presentarà al seu alcaldable aquest dissabte, 13 d'abril, a 2/4 d'11 del matí al Casino, en un acte que preveu la presència de la consellera de Salut, Alba Vergés.

Isidre Viu va assumir l'alcaldia de Balsareny l'octubre del 2017, després de la renúncia d'Albert Neiro, que liderava un govern en minoria de Gent de Balsareny amb quatre regidors d'onze. ERC, també amb quatre, i CiU, amb tres, eren a l'oposició, però el ple d'investidura per substituir Neiro va canviar les tornes, i Isidre Viu va assumir l'alcaldia amb el suport del seu partit i de CiU, que han governat en coalició.

L'assemblea republicana ha tornat a confiar en l'experiència d'Isidre Viu, que es presenta «amb empenta i il·lusió per enllestir els projectes que hem iniciat, alguns d'ells tot just estan arrencant i d'altres estan a punt d'enllestir-se, i amb l'energia necessària per començar-ne de nous, que ja tenim pensats i preparats».

Isidre Viu compagina la tasca pública amb la privada, com a comercial i cap de producció d'una empresa d'alimentació des de fa 29 anys, i d'on actualment és responsable del departament de R+D+I, i gestor de clients de l'empresa. Ha participat activament en la vida associativa i cultural del poble, com els Pastorets, els Traginers o la Comissió dels Reis, entre altres.