Sant Fruitós, reconegut amb el premi estatal Ciutat Sostenible

El municipi de Sant Fruitós de Bages ha estat un dels guardonats en la setzena edició dels premis estatals Ciutat Sostenible, que atorga anualment la fundació Fórum Ambiental amb el suport del ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient. La població bagenca ha estat l'única finalista en la categoria d'eficiència i estalvi energètic, que ha guanyat Granada. Els regidors de Medi Ambient, Xavier Racero, i d'Espai Públic, Cristian Marc Huerta, van recollir ahir el premi a Madrid.

Sant Fruitós, Cornellà de Llobregat i el Consell Comarcal d'Osona són les úniques administracions catalanes guardonades en l'edició d'enguany dels premis, que reconeixen la tasca que es fa des de les institucions per potenciar la sostenibilitat amb set categories diferents.

En el cas de Sant Fruitós, el reconeixement és fruit de les polítiques dutes a terme en el marc del Pla d'Acció de l'Energia Sostenible, que es va iniciar l'any 2012 amb l'adhesió al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses. A partir d'aquí, s'han fet millores d'eficiència en l'enllumenat públic i semàfors, s'han instal·lat quatre estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics, s'han adquirit tres bicicletes elèctriques per a ús municipal, s'han realitzat tres instal·lacions fotovoltaiques per a equipaments municipals, s'han dotat els vestidors del camp de futbol d'una caldera de biomassa, s'ha substituït enllumenat del pavelló i dels camps de futbol 7 per lluminària més eficient, s'han regulat les climatitzacions d'edificis públics, i s'ha substituït la flota de vehicles municipals per uns de nous que funcionen amb energia elèctrica.

En aquesta línia, es preveu instal·lar una caldera de biomassa a la piscina, nou punts més de re-càrrega per a vehicles elèctrics, i es vol promoure l'autoconsum amb energia solar fotovoltaica.