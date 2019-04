Sant Fruitós reordenarà el trànsit i l'aparcament de Pineda de Bages

Sant Fruitós portarà a terme una reordenació viària dels car-rers de Pineda de Bages, principalment de la zona sud-oest de la urbanització, amb l'objectiu de fer-los més segurs i amb una circulació més fluida. Els treballs consistiran principalment en se-nyalització horitzontal i vertical per endreçar els sentits de circulació i els llocs d'aparcament.

Es pretén augmentar la seguretat viària tant de vehicles com de vianants i regular l'estacionament de vehicles per evitar que s'ocupin les voreres i per optimitzar l'ús de l'espai. Una de les primeres mesures preses ha estat la reforma de la plaça Bon Repòs, on s'ha fet una rotonda. Aquesta actuació permetrà que en el futur el carrer de Sant Iscle sigui també d'entrada a la urbanització des de la carretera de Santpedor.

En aquesta fase les obres es realitzaran a l'àrea sud-oest de la urbanització, compresa entre l'avinguda Pirineus al nord, la carretera BV-4501 a l'est, els carrers Manresa, Revolt i Alzina al sud, i els car-rers Alzina i Vent a l'oest. Fonts municipals destaquen que aquesta fase que ara s'inicia és fruit de les reunions realitzades i es fa d'acord amb els veïns.