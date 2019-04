El veí d'Oló ferit pels antiavalots a l'A-2 qualifica l'acció de desproporcionada

El veí de Santa Maria d'Oló que va resultar ferit durant el desallotjament del tall que s'estava duent a terme a l'A-2 a Soses (Segrià) el 27 de març del 2018 va declarar ahir al jutjat d'instrucció número 2 de Lleida com a investigat pels delictes de desobediència, atemptat als agents de l'autoritat i danys. L'olonenc, bomber de professió, ha estat denunciat per un agent dels Mossos d'Esquadra arran de les lesions que va patir el policia. Davant del jutge, l'investigat, Joan Domènech, va qualificar de «desproporcionada» l'actuació dels antiavalots dels Mossos aquell dia. El bomber s'havia querellat contra els agents que el van reduir després de resultar asfixiat com a conseqüència de l'actuació policial. L'home va estar cinc mesos de baixa per les ferides sofertes.

El veí de Santa Maria d'Oló, que va declarar com a investigat, només va accedir a respondre les preguntes de la seva defensa. Segons va explicar el seu advocat, David Gil, membre d'Advocacia per la Democràcia, el bomber va defensar davant del jutge el «despropòsit» que considera que va suposar la intervenció d'aquell dia dels Mossos d'Esquadra per desallotjar el tall de l'A-2 a Soses en el qual va participar.

Ahir, un centenar de persones es van concentrar a les portes dels jutjats de Lleida on era Domènech. Familiars, amics, veïns d'Oló i companys del cos de Bombers s'havien organitzat per donar-li suport. Denunciaven que el que volen és trobar un cap de turc d'un cos, el dels Bombers, que ha donat suport a l'1 d'octubre.

Els que s'hi van congregar portaven pancartes on es podia llegir missatges com: «Joan, no estàs sol» i «De víctima a acusat». «No estàs sol» va ser també la consigna que van cridar tant a l'entrada com a la sortida de Domènech dels jutjats.

La causa es va iniciar arran de la denúncia d'un dels agents del Mossos que va participar en el desallotjament del tall de l'A-2 i que assegura que va resultar lesionat amb erosions a l'avantbraç que li hauria ocasionat l'investigat.

«Ens sorprèn perquè els agents anaven tots amb proteccions», va afirmar l'advocat. Així mateix, Gil va assenyalar que, tot i que la policia va identificar unes disset o divuit persones per aquells fets, només s'ha citat a declarar el seu defensat.

La declaració estava prevista inicialment per al mes de gener passat, però es va suspendre després que el cos dels Mossos d'Esquadra decidís personar-se a la causa. Així, en la declaració d'aquest dimecres, a més de la defensa del bomber, també hi van ser presents els advocats del cos dels Mossos d'Esquadra i de la Generalitat i l'advocacia de l'Estat.

Prèviament, el bomber, després de resultar ferit durant el desallotjament, també va presentar una querella, per una banda, contra tres antiavalots que van provocar que perdés el coneixement i, per l'altra, contra tot l'operatiu policial perquè, segons Gil, la seva manera d'actuar «va dificultar que els serveis d'assistència poguessin atendre aquesta persona».

Amb la querella, el veí de Santa Maria d'Oló reclama pels danys soferts després que «tres agents se li van tirar damunt per poder-lo reduir amb l'única intenció de tirar-lo a terra». «La pressió que li van fer a la tràquea fins que va perdre el coneixement va suposar que durant quinze dies no pogués deglutir de forma normal», segons David Gil. «Considerem que aquella intervenció per part dels agents policials va ser completament desproporcionada i no tenia cap mena de fonamentació», va manifestar Gil.