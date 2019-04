L'incendi d'un cotxe talla el trànsit mitja hora

Ahir a primera hora del matí es va registrar una nova incidència a la C-55, amb una important afectació en el trànsit, quan un vehicle es va incendiar al quilòmetre 15 (a Castellbell) en direcció a Barcelona, passat el túnel de Bogu-nyà. L'incident va obligar a tallar la via al trànsit durant aproximadament mitja hora, el que va provocar fins a 4 quilòmetres de cues i retencions. No es van aixecar les barreres del peatge de la C-16. Els cossos d'emergències van rebre l'avís poc abans de les 7 del matí. Quan van arribar al lloc dels fets, el conductor era fora del vehicle, il·lès. Una dotació de Bombers va treballar per apagar el foc, i mentre van durar aquestes tasques es va tallar del tot la circulació.