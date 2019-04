Navarcles se suma al control per ADN dels excrements de gossos

El Bages tindrà a partir d'aquest dissabte cinc municipis on es farà el control, seguiment i (si cal) sanció dels excrements de gossos abandonats a la via pública mitjançant un banc d'ADN. Navarcles és la darrera població que ha decidit sumar-se a aquesta iniciativa, que ara fa dos anys van començar a aplicar de manera efectiva Súria i Callús. També hi participava des de l'inici d'aquest projecte Sant Joan de Vilatorrada, però l'adaptació de l'ordenança municipal va fer que s'engegués més tard. I recentment també s'ha començat a implantar a Sant Fruitós de Bages.

A Navarcles, on ara es posa en marxa, els propietaris de gossos poden des d'aquest mes d'abril i fins al 30 de juny fer de manera gratuïta (el cost l'assumeix el consistori) l'analítica obligatòria que ha de permetre disposar del banc de dades d'ADN. Passat aquest període, cada propietari haurà d'assumir-ne el cost si no ha fet aquest tràmit (es pot realitzar al Centre Veterinari de Navarcles). Un cop feta l'analítica, el propietari ha de recollir una xapa metàl·lica identificativa amb el número del cens, el nom de l'animal i el telèfon de contacte del propietari en cas de pèrdua de l'animal. Serà a partir del mes de juny que l'Ajuntament preveu que es comencin a prendre mostres a l'espai públic d'excrements que no s'hagin recollit per identificar-les i tramitar els corresponents expedients, que poden acabar amb sancions als propietaris dels animals. També se sancionarà els amos de gossos que no portin la placa identificativa ben visible.