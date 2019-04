La nova pancarta i els «Fairy» a l'ajuntament tensionen el govern de Sant Fruitós al final del mandat

Màxima tensió entre els socis de govern a Sant Fruitós a dos mesos de les eleccions municipals per les pancartes del «Fairy» que es van penjar a la façana de l'Ajuntament després que la Junta Electoral de Zona ordenés retirar els llaços grocs que hi havia. El grup del PSC, que dona suport a l'alcaldia de Gent fent Poble, liderada per Joan Carles Batanés, va abandonar el ple d'aquest dijous com a protesta davant de «l'ofensa» que considera que provoquen les imatges actuals.

El portaveu del PSC a Sant Fruitós, Tomàs Casero, ha denunciat a aquest diari que en els seus 20 anys al consistori mai havia vist un comportament com aquest per part d'un alcalde, i assegura que el seu grup no assistirà a cap més ple fins que no es retirin les pancartes, que considera que «són una falta de respecte a la gent que no pensa com ell». I és que, tot i ser part del govern, diu que la decisió de posar aquestes noves pancartes «va ser unilateral», i el PSC s'hi oposa radicalment. El canvi es va fer el 29 de març, quan es va returar el gran llaç groc de la vidriera i altres de més petits, i al seu lloc es van posar dos cartells amb la imatge d'una ampolla de sabó Fairy i la frase «Tu ja m'entens», i una gran pancarta amb lletres grogues on diu «Retirem allò que el ple municipal va aprovar amb el 85 % dels vots».

Les tensions ja es va posar de manifest hores després del canvi, en què el PSC va anunciar que acudiria a la Junta Electoral per denunciar la nova pancarta. Al ple de dijous es va viure un nou episodi de polèmica quan, després d'aprovar l'acta de la sessió anterior, Casero va exposar el seu argument contra la pancarta i va abandonar la sessió. La seva companya de partit, la regidora Cristina Murcia, s'havia retardat per altres compromisos i encara no era a la sala, però ja no hi va arribar a entrar.

Aquest mateix divendres, Junts per Sant Fruitós (que és a l'oposició juntament amb ERC) ha lamentat a través d'un comunicat una situació «que resumeix la incapacitat de generar consensos per part de GfP i de l'alcalde», a qui a cusen «de tirar sempre de la unilateralitat».