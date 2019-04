Gent fent Poble presenta a Sant Fruitós una candidatura àmplia i amb cares noves

La presentació de Batanés com a candidat, fa uns mesos

L'agrupació d'electors Gent fent Poble (GfP), que actualment governa a Sant Fruitós de Bages en coalició amb el PSC, va presentar ahir al vespre la seva llista per a les properes eleccions municipals del 26 de maig. La candidatura, encapçalada per Joan Carles Batanés, és molt àmplia, amb 30 persones, i incorpora un gran nombre de cares noves.

La presentació de la candidatura es va fer a la sala polivalent del Nexe-Espai de Cultura i destaca per ser «una llista heterogènia, amb tot tipus d'ideologies i de les més nombroses que s'han vist al municipi», asseguren. L'agrupació va presentar una llista «amb moltes cares noves i energies renovades» que està compost per 17 homes i 13 dones.

Com ja es va anunciar el mes d'octubre passat, el cap de llista i candidat a l'alcaldia és, per tercera legislatura consecutiva, l'actual alcalde del municipi, Joan Carles Batanés. En les primeres deu posicions, a més, repeteixen els regidors de l'actual govern Xavier Racero (número 3), Cristian Marc Huerta (5) i la regidora Íngrid Bonells (6). I ho fan, asseguren, «deixant pas a cares noves que vénen trepitjant fort i amb moltes ganes de treballar per Sant Fruitós».

Entre les noves incorporacions a la candidatura de Gent fent Poble hi ha Núria Clarella, que és la número 2 de la formació, Maria del Carmen Cruz (4), Eloi Martínez (7), Judit Bonvehí (8), Josep Larroy (9) i Mercè Sala (11). Completen la llista Pere García (10), Manel Valdivia (12) i David Cluselles (13), que repeteixen.