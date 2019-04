Els porta a porta fan créixer el nivell de reciclatge el 3% al Bages i al Moianès

Els municipis que formen part del Consorci del Bages per a la gestió de residus (els de la comarca i part del Moianès) van disminuir l'any passat el 2% les seves aportacions al dipòsit controlat de residus i van augmentar el 14% el total de tones de recollida selectiva (orgànica, envasos, vidre, i paper i cartró). El 2018, la mitjana de residus que es van reciclar als municipis consorciats va ser del 42,2%, 3 punts per sobre de l'any anterior.

Segons apunten des del consorci, la posada en marxa de sistemes que promouen la separació de residus a la llar, com la recollida porta a porta, cada cop extesa a més municipis, o els contenidors amb identificació d'usuari, que s'han posat en marxa com a prova pilot a Rajadell i en diferents barris de Sant Fruitós de Bages i Balsareny, «és clau en la tendència a l'alça dels resultats del reciclatge». En el cas dels contenidors tancats, l'índex de recollida selectiva es va triplicar els tres primers mesos i es va situar gairebé al 80%.

Una de les dades més destacades dels resultats de l'any passat és l'augment de l'orgànica. El 2018 se'n van recollir 9.400 tones, 900 més que l'any anterior, la qual cosa suposa un increment del 10,6% de recollida d'orgànica respecte del 2017. Quant a les fraccions d'envasos, paper i vidre, l'any 2018 es van recollir 11.500 tones als municipis consorciats, 1.400 més que l'any 2017. El vidre va pujar el 10,8%; els envasos, el 17,2%, i el paper, l'11,2%.

Des del consorci fan notar que, malgrat la tendència a l'alça, les xifres indiquen, però, que només el 40% dels residus que generem són separats correctament a la llar perquè es puguin valoritzar i reciclar. Si es té en compte que la normativa marca que cal arribar com a mínim al 60% l'any 2020, encara queda camí per recórrer.

El dipòsit controlat de residus, conegut popularment com a abocador, va rebre l'any passat 45.000 tones de residus que acaben allà la seva vida útil i ja no es poden valoritzar. Aquesta xifra ha anat disminuint els darrers anys. Per exemple, el 2001 hi van arribar 70.000 tones.

El Consorci del Bages per a la gestió de residus destaca també el bon comportament de la xarxa de deixalleries de la qual disposa. L'any passat van rebre més de 19.000 tones de residus i uns 146.000 usuaris. Les tones recollides han crescut el 16% respecte de l'any 2017, i el nombre d'usuaris ha augmentat el 11,6%.