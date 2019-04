Sallent ultima les obres al pont vell, que reobrirà pels volts de Setmana Santa

L'Ajuntament de Sallent preveu obrir el pas a vehicles i vianants al pont vell «pels volts de Setmana Santa», segons ha confirmat l'alcalde, David Saldoni, però no n'ha concretat la data. Les obres de remodelació, que l'empresa Vialser va repredre el gener després d'haver estat quatre mesos aturades per problemes econòmics de la constreuctora anterior, ja són a la recta final i s'enllestiran en qüestió de dies.

El pont de Pere Otger (que és com es coneix oficialment el pont vell) ja està formigonat, s'hi ha instal·lat la nova il·luminació i faroles, i aquesta setmana els operaris han acabat de col·locar les baranes. Ara, l'únic que falta és escampar la darrera capa d'asfalt a la part central del pont i la de formigó granulat a les voreres, que s'ha triat expressament per la seva rugositat i com a solució antilliscant «en una zona obaga i molt humida, on tot sovint havíem de posar sal quan glaçava», diu Saldoni.

Tan bon punt s'enllesteixin aquests treballs, el pont ja es podrà reobrir. Tindrà una única plataforma que compartiran vehicles i vianants, però amb dues voreres d'1,20 metres cadascuna, més amples que les que hi havia fins ara, i separades de la calçada amb uns daus de formigó que impediran que els vehicles les puguin trepitjar. A més, serà una plataforma elevada d'extrem a extrem del pont (entre el carrer Estació i la plaça de la Vila) perquè, a banda de remodelar-lo, l'objectiu de les obres també era «pacificar-hi el trànsit i aconseguir que els vehicles redueixin la velocitat», aprofitant la nova plataforma elevada i que els carrils són més estrets, afegeix l'alcalde. D'aquesta manera, també se suprimeixen les bar-reres arquitectòniques i la plataforma s'adapta a les persones amb mobilitat reduïda, fins al punt que «es podrà anar de l'Ajuntament a la Rampinya sense graons», apunta Saldoni, tenint en compte que en breu també entrarà en funcionament l'ascensor que comunicarà el carrer Estació amb el barri.



Una obra que va tard

Les obres del pont vell de Sallent s'hauran enllestit gairebé mig any després del que estava previst inicialment, a causa dels entrebancs que hi ha hagut derivats dels problemes econòmics de l'anterior constructora.

I és que els treballs es van aturar a mitjan estiu després que l'empresa que se n'encarregava es va declarar en concurs de creditors i ja no va reprendre la feina en tornar de les vacances d'agost. Aquest fet va obligar l'administrador concursal a buscar una nova empresa per fer-li la cessió de contracte, un tràmit que no es va poder resoldre fins a final d'any. S'ha fet càrrec dels treballs l'empresa Vialser, que va reprendre les obres al gener, passat festes, i les ha estat executant fins ara.