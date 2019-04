Fonollosa tanca l'Any Muncunill amb un espai a Fals dedicat a l'arquitecte

El nucli de Fals disposa des d'ahir d'un parc municipal dedicat a l'arquitecte Lluís Muncunill. L'obertura d'aquest espai ha servit de cloenda dels actes que l'Ajuntament i diverses entitats i col·lectius de Fonollosa han celebrat durant tot un any per commemorar el 150è aniversari del naixement del mestre modernista, el 1868, al mas Muncunill de Fals.

El darrer homenatge de l'Any Muncunill va aplegar ahir a la tarda diversos veïns en un acte que va reivindicar la figura de l'artista, amb presència d'alguns dels seus descendents i de persones que han estudiat i treballat la seva obra. Tots ells van ser part protagonista de la celebració, en què també hi va ser present l'alcalde, Eloi Hernàndez, i altres membres del consistori. Ell mateix explicava que el nou parc és el resultat de la transformació d'un espai verd al mig del nucli que no s'utilitzava i que ara «s'ha condicionat com a nova àrea d'esbarjo i d'ús públic» a tocar de la zona esportiva.

L'interior del parc s'ha arreglat, s'ha il·luminat, s'hi han posat bancs per seure, i s'hi han instal·lat aparells de gimnàstica i exercicis bàsicament pensats per a gent gran. La dedicatòria a l'arquitecte Muncunill també es va estrenar ahir amb la descoberta d'unes plaques de ceràmica amb el seu nom, la seva imatge, i una breu explicació de la seva vida i la seva trajectòria. Les plaques són obra de les ceramistes manresanes Montserrat Riu i Montserrat Todolí, i són posades en uns menhirs col·locats al mig del parc.

La festa va incloure diversos parlaments, entre ells el d'Àngels Muncunill, neta de l'arquitecte, i després es va traslladar al casal de Fals, on tots els presents van poder visitar l'exposició de treballs artístics relacionats amb l'arquitecte, i que han realitzat alumnes de l'escola de Fonollosa i dels diversos casals de la gent gran del municipi. També es va oferir un berenar a tots els assistents.



Un any de reconeixements

L'acte d'ahir posava punt final a l'any d'homenatge que Fonollosa ha dedicat a una de les figures més il·lustres de la història del municipi que el va veure néixer ara fa 151 anys.

Lluís Muncunill i Parellada va esdevenir tot un referent del modernisme industrial i mestre de la volta catalana, amb influències de Domènech i Muntaner i de Gaudí. De petit va estudiar al col·legi Sant Ignasi de Manresa, i el 1884 es va matricular a l'Escola Provincial d'Arquitectura de Barcelona, on es va titular vuit anys més tard. Muncunill es va instal·lar a Terrassa, d'on era originària la seva mare, i on va desenvolupar la major part de la seva vida professional, com a arquitecte municipal, amb un llegat que encara pedura. Destaquen, per exemple, la Masia Freixa, el Vapor Aymerich, l'Amat i Jover (actual seu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya) i la façana de l'ajuntament. També va signar projectes d'edificis a Rubí, Ripoll, Matadepera, Montserrat, Ullastrell i Manresa.

Fonollosa ha organitzat aquest darrer any diverses activitats per reivindicar i recordar la seva figura, des de xerrades i exposicions, fins a visites per descobrir la seva obra a Terrassa (d'on és fill il·lustre), excursions pels paratges del mas Muncunill, on va néixer, entre altres propostes. L'arquitecte Lluís Muncunill va morir el 25 d'abril del 1931 a la casa pairal dels Parellada.