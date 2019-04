Cardona amplia les visites turístiques amb una nova proposta per al públic familiar

El centre històric de Cardona compta, des d'aquest cap de setmana, amb una nova activitat per descobrir-lo en família. Es tracta de «Llampdesal», una barreja de conte, joc i aventura pensat especialment per al públic familiar.

La productora cardonina Udurae, especialitzada en visites turístiques teatralitzades, ha estat la impulsora d'aquest projecte, «per tancar el cercle de l'oferta per al turisme familiar a Cardona», que des de fa cinc anys ja compta amb propostes tant al Castell de la vila com a la Muntanya de Sal.

En aquest temps, Udurae ha superat els 75.000 espectadors i visitants en els dos principals atractius del municipi, als que ara s'hi sumaran les famílies que s'atreveixin amb el repte de salvar al llegendari Pere Llampdesal tot descobrint l'apassionant història de la Cardona més antiga.

«Pere Llampdesal és un popular bandit de la Cardona medieval que es dedica a combatre i desfer els abusos del vescomte vers els seus habitants, expliquen els organizadors». Ara, però, es troba tancat a la masmorra del castell després de que li paressin una trampa i l'arrestessin. La missió, doncs, serà rescatar-lo trobant la paraula clau d'un cadenat, a través d'una sèrie d'endevinalles escampades pels vuit punts de l'itinerari establert.

L'activitat consta d'un conte, un mapa d'orientació i un suport web (llampdesal.cat) per al registre inicial de l'equip (família) i la validació final de la paraula del cadenat, i que computarà el temps emprat per completar l'aventura de salvar el Pere LLampdesal. «Llampdesal», que compta amb el suport de la Fundació Cardona Històrica i el desenvolupament de E2S, es pot adquirir a les llibreries i en centres turístics de Cardona, així com a la web cardonaturisme.cat.

L'original visita al centre històric de Cardona completarà l'oferta de visites teatralitzades per a públic familiar que ja tenen lloc al Castell de Cardona i a la Muntanya de Sal. En el cas del Parc Cultural de la Muntanya de sal s'ofereix la visita «Projecte Alquimia: El secret del Liber Salis», on es decobreix la muntanya a partir de la recerca d'un nou mineral. D'altra banda, al Castell es pot fer un recorregut teatralitzat per la història i la fortalesa, especialment pensat per al públic familiar i infantil, amb la visita teatralitzada «La veritable història de la Torre de la Minyona».