La Diputació actuarà a la travessera de Castellbell per fer-la més segura

La Diputació de Barcelona posarà fil a l'agulla aquest estiu a la manca de seguretat que comporta actualment per als vianants l'excés de velocitat amb què circulen els vehicles per la carretera que travessa Castellbell i el Vilar de punta a punta i que uneix els nuclis del Burés, el Borràs i la Bauma.

La Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat està treballant en la redacció d'un projecte que faci més segura la carretera, a través d'un paquet de mesures encara per determinar. «Estan estudiant quina és la manera més efectiva per obligar els conductors a reduir la velocitat en una carretera que cada cop té més trànsit», apunta l'alcaldessa de Castellbell, Montse Badia. L'actuació de la Diputació ve donada, precisament, per un requeriment de l'Ajuntament, que va demanar solucions al perill creixent que considera que hi ha en aquesta via, on no s'ha lamentat cap mort però hi ha accidents tot sovint.

Es tracta del carrer de Joaquim Borràs, la principal artèria del poble, on no es pot circular a més de 50 quilòmetres per hora «i hi ha vehicles que van a més de 80», diu Badia. Així ho constata un estudi previ a l'actual que va fer l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, mitjançant la instal·lació de radars, que van detectar un centenar de casos d'excés de velocitat.

L'alcaldessa defensa la necessitat d'aplicar mesures urgents perquè el trànsit en aquesta via és dens: «És on hi ha les botigues, l'escola de primària, l'Ajuntament, els bancs..., i per on passa tothom perquè és l'eix de comunicació dels nuclis dispersos». Explica que en trams de la Bauma i el Burés ja hi ha reductors com passos de vianants elevats, «que potser caldrà reforçar», i s'hauran d'estudiar mesures pel pas de la travessera pel barri del Borràs, on no hi ha mesures reductores «i molts vehicles no paren als passos de vianants», lamenta.

Entre els possibles elements que hi ha en estudi, consten els passos de vianants elevats, els reductors, i els semàfors amb radar que es posaran en vermell quan detectin que el vehicle circula a més de 50 quilòmetres per hora.

La Diputació ja està treballant en l'estudi de les possibles mesures a aplicar, amb la intenció de tenir redactat el projecte en un termini màxim d'entre dos i tres mesos. La mateixa Diputació, com a titular del vial, serà l'encarregada de pagar i executar les obres, que podrien començar aquest estiu.