L'alcalde de Navàs, Jaume Casals, serà tercer a la llista de la CUP a les municipals

La CUP de Navàs ha fet pública la llista completa de 23 persones (deu són suplents) amb què concorrerà a les eleccions municipals del proper mes de maig, que encapçalarà l'ara regidor Genís Rovira, i en què l'actual alcalde, Jaume Casals, ocuparà la tercera posició. En aquest mandat la CUP té majoria absoluta a Navàs, on governa amb set dels tretze regidors del consistori.

La CUP presenta una llista «jove i renovada» amb la intenció de revalidar la majoria i, per tant, el govern municipal. El lideratge de Genís Rovira, que és regidor de cultura, festes, participació i noves tecnologies, ja es va donar a conèixer el febrer passat, però quedava per saber quina posició ocuparien altres membres, entre els quals, l'actual alcalde, que ja havia expressat la voluntat de continuar com a regidor. Finalment, ocuparà el tercer lloc, per sota de Rovira i d'Anna Rubio, que també és regidora, en concret de les àrees de comunicació, turisme i joventut.

La resta de membres de la candidatura són cares noves, i procedents de diferents àmbits i experiències laborals. La número quatre és Helga Iglesias, llicenciada en psicologia i màster en direcció de RRHH, especialitzada en Inserció Social i Laboral. El número cinc l'ocupa el tècnic de l'OMPLE Navàs, psicòleg i màster en RRHH, Uriel Montesinos, i el sisè lloc és pel graduat en Dret Miquel Coll. La setena posició l'ocupa la mestra Laura Casafont, i la vuitena és per Marina Potrony, que és graduada en administració i direcció d'empresa. La resta de membres abans de les suplències són per aquest ordre, Martí Castanyer, David Terés, Montse Esclusa, Ivan Crespo i l'actual regidora d'educació i esports, Sara Cortina.

L'alcaldable, Genís Rovira, parla d'una llista de gent «amb ganes de formar-ne part», i ho agraeix tenint en compte el moment polític nacional convuls que diu que hi ha. Destaca que «és la primera vegada que aconseguim ser més dones que homes», com també el fet que «dels 23, fins a 12 són cares noves en la política municipal». La llista de la CUP també integra la primera persona d'origen magrebí: Sakina Zoughi El Abdellati, que és la tercera suplent.