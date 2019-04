Castellnou omple en un acte centrat en la història local en època republicana

Castellnou de Bages ha rememorat fets i protagonistes que van marcar la història local del municipi a partir del segon terç del segle passat i fins a les acaballes de la guerra civil. L'acte «fem memòria», organitzat per l'Ajuntament i l'associació Castellnou Cultural amb motiu de l'aniversari de la proclamació de la República, l'any 1931, va omplir diumenge la sala polivalent.

L'acte es va desenvolupar a partir dels treballs de memòria històrica dirigits per Montserrat Perramon amb informació dels arxius de Castellnou i Navàs, l'arxiu comarcal de Manresa, l'arxiu militar de Capitania General de Barcelona, i dels testimonis personals i gràfics de Rosa Soler, Antònia Sardans i la família Castellana.

L'acte, presentat per l'alcalde Domènec Òrrit, va incloure la projecció d'un audiovisual conduït per Joan Molina i Alba Camprubí i es van tractar els temps republicans a Castellnou, fent incidència en les alcaldies de Josep Baraldés, Fernando Torné, Josep Soler (alcalde electe d'ERC i mort l'any 39 a prop de Badajoz per circumastàncies poc clares), Enric Sardans i Isidre Colldeforn. També es va tractar el tema dels represaliats pel règim, com els casos de Joan Castellana, executat el 1941 en procediment judicial militar sumaríssim amb 25 anys al Camp de la Bota, i de Francisco Soler, pare de Josep Soler, detingut sense causa i empresonat i que va morir a l'Hospital de Sant Andreu sense coneixement de la família.

Va tancar l'acte el senador d'ERC Xavier Castellana.