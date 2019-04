El tren del Bages perd la batalla del temps

Ferrocarrils de la Generalitat, una de les dues companyies fer-roviàries que connecten el Bages amb Barcelona i l'àrea metropolitana, presentava a principi de març els principals reptes que preveu afrontar en la propera dècada. Damunt la taula va situar tres pilars al conjunt de la xarxa que gestiona, i un d'ells era trobar la fórmula per assolir una reducció eficaç del temps de viatge dels ramals del Bages i l'Anoia en relació amb Martorell i l'àrea metropolitana.

Ara bé, en aquell mateix acte es posava de manifest que no hi ha cap proposta mínimament definida per complir aquest objectiu. De fet, l'encàrrec que feia la conselleria de Territori a l'empresa pública i que la mateixa compa-nyia es traslladava a si mateixa consistirà a analitzar i projectar de quina manera es pot fer possible aquesta reducció de temps que faci que aquesta línia sigui competitiva com a mitjà de transport entre les dues comarques i Barcelona.

En paral·lel, Rodalies Renfe ha fet en els darrers anys més passos enrere que no pas endavant en aquest objectiu.

La realitat avui és que, entre totes dues línies, queda lluny l'assoliment d'un temps de trajecte fins al centre de Barcelona competitiu i que no hi ha uns horitzons a curt termini per redreçar aquesta situació.

Analitzem quin és el panorama actual. Ferrocarrils de la Generalitat, que és qui s'ha fixat ara aquest repte, es mou amb uns trajectes més propers a l'hora i mitja que no pas als 60 minuts, que és la barrera horària i mental que fa dècades que des del Bages es reclama que es trenqui.

En aquests moments els Catalans ofereix en dies laborables un total de 34 expedicions entre Manresa i Plaça Espanya de Barcelona, i 34 més en sentit invers. D'aquests 68 trajectes complets entre els dos extrems de la línia, n'hi ha quatre que ofereixen la versió més ràpida, que és d'1 hora i 22 minuts.

Es tracta de dos trens a primera hora del matí que surten de Manresa Baixador, i dos més a mitja tarda de retorn, que se salten una desena de les 29 estacions que separen la darrera estació de la capital del Bages de la més cèntrica de les de Barcelona.

De fet, aquests quatre serveis que podríem qualificar de semidirectes tot just aporten una reducció del temps amb relació a la resta de la graella horària que no arriba ni tan sols als cinc minuts. En els més lents estem parlant d'1 hora i 26 minuts per anar de Manresa Baixador a Plaça Espanya.

Pel que fa a Renfe, el temps dels trajectes és relativament inferior, però molt lluny del que caldria esperar d'un traçat que és més directe. La rebaixa de l'hora per connectar amb el centre de Barcelona, d'una manera real i generalitzada, continua sent encara una quimera.

En aquest cas, entre el Bages i la capital catalana es disposa en dies laborables d'un total de 74 expedicions repartides a parts iguals entre tots dos sentits. Si agafem com a estació de referència de Barcelona la de Plaça de Catalunya, el 92% d'aquests serveis ofereixen un temps de trajecte que es mou en un ventall entre 1 hora i 17 minuts i 1 hora i 25 minuts.

El 8% restant són els tres ràpids. Però es concreta en només tres expedicions en cada sentit que, a la pràctica, no han acabat suposant el que es va anunciar quan es van posar en marxa, perquè el deteriorat estat de la línia els ha alentit. Parlem dels trens semidirectes que es van implantar el gener del 2014, i que havien de salvar la distància entre Manresa i Plaça de Catalunya en un temps d'entre 63 i 64 minuts.

És a dir, encara per damunt de l'hora. Però és que la realitat (i així és constatable en els horaris que es poden consultar de Rodalies Renfe), és que aquest viatge es cobreix actualment en 1 hora i 9 minuts.

Tanmateix, el departament de Territori de la Generalitat (que és qui fa cinc anys va promoure la implantació d'aquests semidirectes), agafa com a referència de connexió entre Manresa i el centre de Barcelona l'estació de la Sagrera (a distància inferior que la de Plaça de Catalunya). En aquest cas, els trajectes tenen actualment una durada d'1 hora i 1 minut.

De les 26 estacions que separen la capital del Bages de la de l'Hospitalet, aquests semidirectes (tres en cada sentit) s'aturen en 8: Sant Vicenç, Terrassa, Sabadell Centre, Sant Andreu Arenal, la Sagrera-Meridiana, Arc de Triomf, Plaça de Catalunya i Sants.