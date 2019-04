25.000 persones han saltat en paracaigudes al Bages en els darrers quatre anys

Unes 25.000 persones han saltat en paracaigudes a l'aeròdrom de Sant Fruitós de Bages des que ¿Saltamos.es? va obrir portes el maig del 2015. El negoci, l'únic que ofereix aquesta activitat en tota la demarcació de Barcelona, confia a superar les xifres de les darreres campanyes i assolir els 6.500 usuaris aquest 2019. La ubicació, l'entorn i les condicions climatològiques són, segons el director comercial de l'empresa, Rôbbe Biskit, els principals atractius que fan que s'hi desplacin persones d'arreu del territori català i des de l'estranger.

L'activitat de ¿Saltamos.es? ha tornat a donar vida a unes instal·lacions inaugurades a finals dels anys 60 però que havien caigut en desús. L'empresa, que oferia el mateix servei a l'aeròdrom de la Cerdanya, va apostar per traslladar-les, segons el mateix Biskit, per la seva ubicació estratègica. "Estàs al cor de Catalunya", diu, tot remarcant la proximitat amb Barcelona i "l'hora i mitja que com a màxim pots trigar des d'altres zones del territori".

A banda de ser l'únic negoci que ofereix aquesta activitat a tota la província, el director comercial també remarca l'"entorn" com un altre dels punts forts. Posa com a exemple Montserrat. "Les vistes des de dalt són un gran atractiu turístic", assegura, tot afegint que s'han trobat amb persones que, després de saltar, s'han interessat per la muntanya. No és però, l'única "postal" que deixa saltar al Bages, ja que durant la caiguda també es poden veure els Pirineus i la Catalunya interior.

Segons Biskit, les condicions climatològiques "calmades" també afavoreixen a les instal·lacions bagenques. No hi ha ratxes de vent fortes pel que, més enllà del fred a l'hivern i la calor de l'estiu, es podrien considerar "estàndards", un fet que afavoreix que la pràctica es pugui dur a terme durant tots els mesos de l'any.



Una pràctica segura



Biskit explica que el paracaigudisme "no es pot descriure amb paraules, s'ha de viure en primera persona". En aquests quatre anys, entre les persones que han saltat des de les instal·lacions bagenques n'hi ha de totes les edats. L'activitat és tan apta per a nens - sempre que se superin uns mínims d'alçada i pes- "amb la corresponent autorització", com per a persones d'edat avançada que demostrin que no tenen cap patologia. Això sí, el perfil majoritari dels usuaris ha oscil·lat entre els 20 i els 40 anys.

Malgrat que els paracaigudistes salten des d'una alçada de 4.000 metres a 200 quilòmetres per hora durant 60 segons, Biskit insisteix en què es tracta d'una pràctica "segura". "Les mesures que s'han anat implantant en I+D fan que saltar en tàndem compleixi amb les màximes garanties de seguretat, a més que tenim un equip molt professional amb experiència perquè qui salta només s'hagi de preocupar de gaudir de l'experiència", diu el director comercial. I és que, a no ser que es gaudeixi d'una experiència provada –que en aquesta pràctica es comptabilitza amb les vegades que s'ha saltat des de l'avioneta- els usuaris sempre saltaran acompanyats d'una altra persona en un paracaigudes tàndem.



Una plantilla de 25 persones



Un total de 25 persones treballen en el negoci durant la temporada alta, que arrenca ara. Les instal·lacions, que són d'accés lliure, compten amb la corresponent pista d'enlairament i aterratge, un hangar, dues avionetes i un espai amb cafeteria, piscina i zona de descans.



Festa per celebrar l'aniversari



Amb motiu del quart aniversari de funcionament de les instal·lacions, l'empresa prepara una jornada lúdica de portes obertes a l'aeròdrom pel proper 4 de maig en què es programaran salts d'exhibició, acrobàcies, un concurs de precisió i es comptarà amb la participació de l'exèrcit de l'aire. A més, hi haurà 'food trucks' i música en directe.