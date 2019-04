Callús reviu el passat industrial amb la primera edició de la Fira de les Filadores

La Fira de Primavera que celebrava anualment el municipi de Callús farà enguany un canvi de rumb i de format i es convertirà en la Fira de les Filadores. La iniciativa, sorgida del Pla estratègic de Turisme de Callús, farà una recreació històrica del passat tèxtil del municipi i vol ser un homenatge a la figura de les filadores, que durant molts anys van ser la base i pilar de l'economia callussenca per la seva feina a les fàbriques de filatura del poble. El nou certamen tindrà lloc el diumenge 5 de maig, de 10 del matí a 6 de la tarda.

La iniciativa neix amb l'objectiu d'especialitzar la Fira de Primavera i convertir la història industrial del municipi en un actiu turístic. La nova fira recrearà un moment històric del poble com va ser la inauguració d'una de les seves fàbriques de filatura, la Fàbrica Nova, l'any 1900, i reviurà mitjançant diferents escenes i personatges la societat de primers del segle XX, quan el poble tenia una gran vitalitat gràcies a la indústria tèxtil, especialment la filatura.

El municipi de Callús tenia quatre fàbriques tèxtils a l'entorn del riu Cardener: Antius, el Cortès, Cal Cavaller i la Fàbrica Nova, on, segons recorda l'alcalde de Callús, Joan Badia, hi treballaven 700 o 800 dones i «durant el període central del segle XX van ser el sosteniment de la majoria de les famílies del poble». De fet, la filatura és un procés que va estar viu fins als anys 70 i 80 del segle passat, quan va tancar la darrera fàbrica del poble.

Per Badia, la nova fira té una doble mirada, d'una banda «de portes en dintre per veure que els callussencs som capaços de fer coses interessants i al mateix temps pretén atreure gent de fora i que puguem mostrar què era Callús i com és ara».

Les recreacions històriques a l'entorn de la història de la Revolució Industrial a la vall del Cardener amb les filadores com a eix central es duran a terme en diferents racons del poble. La fira té la complicitat dels veïns, que ja estant preparant les escenificacions teatrals, el vestuari i l'ambientació dels diferents espais, però també dels comerciants i restauradors del municipi.

A banda de les representacions teatrals, la Fira de les Filadores tindrà parades al carrer, el comerç estarà obert, i hi haurà actuacions musicals i jocs per als visitants més petits.