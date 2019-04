ERC Sant Fruitós presenta una llista «continuista» amb només quatre cares noves

ERC aposta per una candidatura «de continuïtat» a Sant Fruitós de Bages de cara a les eleccions municipals del proper mes de maig, que tornarà a encapçalar Àdria Mazcuñan, tal com es va anunciar fa uns mesos, i amb tan sols quatre noves incorporacions a la llista respecte als tretze noms que ja la configuraven el 2015.

ERC és actualment a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Fruitós amb Mazcuñan i David Uró (que es mantindrà de número 2) com a únics representants. Darrere seu situaran Laia Feliu (que anava de número 4) i Ferran Molina, que és una de les noves incorporacions a la llista. Els segueixen Rosa Maria Vilanova, David Ferré, Anna Roch i Josep Masjoan, que ja eren candidats fa quatre anys, Isabel Bahamontes (nova), Josep Rosas, Isabel Monegal, Roc Grandia i Dolors González (els dos darrers també són cares noves).

Es tracta de perfils «plurals» en una llista cremallera d'homes i dones, «i que vol donar continuïtat al projecte engegat fa quatre anys», apunta Mazcuñan, i parla d'un equip de gent «que no hem entrat en política per guanyar-nos-hi la vida sinó per servir el poble».