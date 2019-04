El PSC proposa una llista àmpliament renovada per a les municipals de Cardona

El PSC aposta per un canvi de cares en la candidatura que proposa per a les eleccions municipals de Cardona, sota el lideratge de Ferran Verdejo, de només 21 anys, que el partit ja va donar a conèixer fa uns mesos, en substitució de Jordi Casas, que es mantindrà com a número dos.

Dels nou candidats que formen l'equip es mantenen cinc dels membres que ja configuraven la llista el 2015, mentre que la sresta són nous. A Verdejo i Casas els segueixen Cèlia Vilella, Francisco Romero, Silvia Fernández, M. Àngels Caparrós, Juan Pérez, Maria Lasso, Roger Colell, i Joan Corominas, i tanca la llista l'exalcaldessa M. Àngela Gassó.

El partit es presenta sota el lema "Obrim Cardona", amb la voluntat de vetllar pel conjunt del municipi, des del mateix nucli fins a la Coromina, o les masies de l'entorn, i sota el lideratge jove de Verdejo, cardoní i precisament amb origen familiar a les Colònies. En aquest sentit assegura que "no aniré a fer-me fotos de campanya a un barri oblidat i només recordat abans de les eleccions, per dignitat i per respecte als meus avantpassats i a tots els cardonins".

L'equip socialista que es presenta a Cardona valora la transparència en la gestió, i expressa la voluntat de desenvolupar projectes "veritablement útils", adreçats a joves i gent gran, i que evitin el despoblament d'aquests darrers anys.