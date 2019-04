Sallent enllesteix l'ascensor de la Rampinya, però no es posarà en marxa fins al maig

Les obres de construcció de l'ascensor que ha de facilitar l'accés al barri de la Rampinya de Sallent ja estan acabades, però no entrarà en funcionament com a mínim fins a la segona setmana de maig. Abans, s'haurà de connectar la xarxa elèctrica que incorporen les noves instal·lacions amb la d'Endesa, una feina que no es podrà completar fins al 7 de maig, segons han explicat fonts de la companyia. Després, ja només quedarà pendent que l'Ajuntament li contracti el subministrament per poder donar d'alta el comptador.

Les obres, que van començar el mes de juliol passat, han transformat la imatge d'accés al nucli pel sud, amb una torre de formigó que salva els vint metres de desnivell que hi ha entre el carrer Estació, que transcorre en paral·lel a la llera del riu, i el de la Concepció, situat al capdamunt del barri de la Rampinya. Tot plegat servirà per millorar la comunicació entre el barri i el nucli urbà, fins ara complicada, especialment per a les persones amb problemes de mobilitat o per als desplaçaments amb cotxet o amb alguna càrrega.

D'altra banda, s'han aprofitat els treballs per fer una nova urbanització del carrer de la Concepció, d'on s'han suprimit les voreres, i al seu extrem s'ha habilitat una plataforma que serveix de mirador des de la part superior de la torre, «amb unes vistes al poble i al riu que fins ara Sallent no tenia», destaca el seu alcalde, David Saldoni.

D'altra banda, també s'ha condicionat la base de la torre perquè serveixi de parada de bus en sentit sud. S'ha fet una estructura «integrada amb l'entorn i que té continuïtat» des de l'ascensor fins a pràcticament a l'altura del restaurant l'Ospi, apunta l'alcalde, de manera que la mateixa caixa de l'ascensor té un espai sota cobert per als usuaris del bus. De tota manera, aquesta nova parada no es preveu posar en marxa fins que ho faci l'ascensor, segons ha avançat el mateix Saldoni. Pel que fa a la parada de l'altra banda de la car-retera, es repintarà.

Les obres de construcció de l'ascensor d'accés al barri de la Rampinya de Sallent s'integren dins el Pla de Barris, juntament amb altres que s'han fet o encara s'estan executant al poble, de manera que han tingut finançament per part de la Generalitat.