Toni Batista serà l'alcaldable de Junts per Castellnou a les municipals del maig

junts per castellnou

Toni Batista junts per castellnou

Toni Batista Brisset serà el candidat de Junts per Castellnou a les eleccions del 26 de maig, després que ha estat ratificat per l'executiva comarcal del Partit Demòcrata i els associats del municipi.

Batista, que fa quatre anys anava de número 2 però no va aconseguir entrar, substituirà Carles Claret al capdavant de la llista, l'únic representant del partit a l'Ajuntament aquest mandat.

Batista treballa de tècnic de la construcció, i destaca per la seva vinculació al món associatiu, com a membre que va ser, entre d'altres, de la Unió Esportiva Castell-nou i com a expresident de la Junta de Veïns de Pinedes. Ara és coordinador de l'ADF Castellnou.