Les Caramelles de Súria comencen amb la col·locació de cintes als estendards de les colles

Les Caramelles de Súria han començat aquest migdia amb l'acte de col·locació de cintes als estendards de les colles participants, que ha tingut lloc al davant de la Casa de la Vila.

Enguany, les Caramelles surienques tornaran a ser les més grans de Catalunya, amb la participació de centenars de persones de totes les edats en les següents vuit colles: Tro Gros, La Llanterna, Juvenil del Foment Cultural, Grans de l'Agrupació Sardanista, Infantilde l'Agrupació sardanista, Infantil del Foment Cultural, Altatxu i Coral Sòrissons.

La col·locació de les cintes als estendards ha anat a càrrec de l'alcalde Josep Maria Canudas. L'acte ha tingut lloc amb la presència de representants de totes les colles, membres de la corporació municipal i altres autoritats.

Com en edicions anteriors, una de les colles caramellaires ha fet el parlament de l'acte d'inici. Enguany, la representant de l'Agrupació Sardanista, Anna Borràs, ha manifestat que les Caramelles són una celebració que porta "pau, amor, festa i un crit de llibertat". El parlament ha acabat demanant "llibertat per a les preses i exiliades polítiques", reivindicació que ha estat molt aplaudida per les persones assistents.

En el transcurs de l'acte, l'alcalde Josep Maria Canudas i la regidora de Cultura, Montserrat Juncadella, han expressat el seu agraïment a totes les colles per fer possibleque els noms de Súria i de les Caramelles surienques es puguin fer arribar "amb orgull" per tot Catalunya. Els Trabucaires del Tro Gros han disparat després de cada posada de cintes als estendards de les colles. A continuació han fet una tirada conjunta al davant de la Casa de la Vila com a cloenda de l'acte.

El dia central de la festa surienca serà Diumenge de Pasqua, 21 d'abril, entre les 9.00 i les 14.30 h. Els escenaris principals de l'activitat caramellaire serà la plaça Major del Poble Vell (de 9.00 a 11.30 h) i el centre urbà de la vila (d'11.00 a 14.30 h). En els darrers dies han tingut lloc diferents actes previs del programa de Caramelles. El passat dijous 18 d'abril es va celebrar una nova edició de l'SPOK caramellaire, amb un sopar i actuacions musicals al Pavelló Municipal d'Esports. Enguany es va commemorar el quinzè aniversari del pedaç de Caramelles amb jocs i altres sorpreses.