Les caramelles de Súria portaran vuit colles de cantaires als carrers de la vila

Les caramelles posaran un any més la banda sonora a la festivitat de la Pasqua. Desenes de municipis de la Catalunya Central renoven aquest cap de setmana la tradició de celebrar les acaballes de la Setmanta Santa amb cants i danses pels carrers i places. Súria i Callús són dos dels municipis que viuen més intensament aquesta tradició.

Les caramelles de Súria, considerades les més grans de Catalu-nya, reuniran uns 900 participants de totes les edats agrupats en un total de 8 colles. Demà serà el dia central, però avui, a les 12 del migdia, es farà l'acte d'inici de les caramelles davant la casa de la vila i, a la tarda, hi haurà cantada a pagès. Ja al vespre es farà sopar, cercatasques i concert.

Demà, durant tot el matí es podrà gaudir de les actuacions de les colles caramellaires, primer al Poble Vell i, tot seguit, al tram de car-retera entre la plaça de la Serradora i la plaça de Sant Joan, que es convertirà en illa caramellaire i de vianants.



Callús va a pagès amb trenet

Uns 250 cantaires i dansaires aplegats en dues colles, la dels grans i la dels petits, ompliran els carrers de Callús. La festa ja arrenca avui amb les actuacions a les masies del terme municipal. Aquest any, com a novetat, el trajecte fins a les cases de pagès es farà amb un trenet, enlloc de cotxes particulars com era habitual.

Ja diumenge, hi haurà cants i balls pels carrers del poble amb una cantada conjunta a les 11 davant de l'ajuntament i una actuació final i aixecada de ballestes a les dues del migdia.

Un altre municipi que també gaudirà de les caramelles és Santpedor. Avui farà un recorregut per l'entorn del poble i demà la jornada començarà amb esmorzar a la plaça Gran obert a tothom i, tot seguit, cantada i ballada a les places del poble per acabar altre cop a la plaça Gran amb la Coral dels Avis de Ca l'Arola, la Colla Bastonera Picarols i l'Escola Municipal de Música de Santpedor.



Tradició centenària a Cardona

Les colles caramellaires de Cardona ja ho tenen tot a punt per a la celebració de la Pasqua. El tret de sortida el donaran aquesta tarda els Caramellaires de Pagès i el Grup de Trabucaires Sant Ramon, que cantaran i ballaran el ball de cascavells pel barri de Segalers. Ja a la nit, la Coral Cardonina cantarà a la plaça Mercat i a la plaça de la Fira en acabar la Vetlla Pasqual.

Les Caramelles de Cardona, amb més de cent anys d'història, continuaran demà al matí, quan els Caramellaires de Pagès, les Caramelles de la Coromina i la Colla Jove cantaran pel centre històric, amb la novetat que aquest any la Colla Jove també dansarà el ball de Cintes. Abans, però, les Caramelles de la Coromina hauran actuat al seu barri. A dos quarts de dues és prevista la trobada de totes les colles davant de l'ajuntament, on es cantarà la Sardana de Cardona.

Aquest cap de setmana també hi haurà caramelles als municipis bagencs de Sant Vicenç de Castellet, que l'any passat van celebrar 130 anys, Avinyó, Navarcles i Sant Joan de Vilatorrada, entre altres. Al Moianès també hi haurà actuacions en poblacions com Calders, l'Estany i Santa Maria d'Oló.