ERC busca revalidar el govern a Fonollosa combinant gent nova i experiència

ERC es vol consolidar al govern de Fonollosa després que ara fa quatre anys va prendre l'hegemonia al PDeCAT. El partit ha donat a conèixer en un acte públic a la plaça Major la candidatura completa, que renova el lideratge de l'actual alcalde, Eloi Hernàndez, i que presenta el treball realitzat durant aquests quatre anys com el millor aval per continuar governant, a partir dels projectes que ja hi ha en marxa i altres de nous: «Vull tornar a ser alcalde, i volem continuar treballant perquè hem fet molta feina, però en queda molta per fer», apuntava Hernàndez en la presentació.

Els republicans aposten per un equip de dinou persones (deu de suplents), amb onze dones i vuit homes, i que combina l'experiència de gent que actualment ja és al govern amb cares noves. Són d'edats i perfils diferents, i amb representació dels quatre nuclis del municipi: Canet, Fals, Camps i Fonollosa.

Als dos primers llocs repeteixen l'actual alcalde, Eloi Hernàndez, i la regidora d'Acció Social, Joventut, Esports i Hisenda, Eli Carvajal. De número tres s'hi incorpora la llibretera Anna Comellas, i després repeteixen el regidor de Cultura, Manteniment i Via Pública, Joaquim Busom; i l'exregidora Anna Grau (que el 2015 era suplent). Al sisè lloc s'estrena David Zamora, tècnic en electromecànica; el segueixen el músic Nil Buxó i la massatgista Ester Lladó (que fa quatre anys eren suplents), i tanca la llista el metge psicoanalista Pere Llatjós, que és una de les altres cares noves. Pel que fa a les deu suplències que incorpora la llista dels republicans a Fonollosa, hi ha set dones i tres homes.

Junts-ERC té majoria absoluta a l'Ajuntament de Fonollosa, on governa amb cinc dels nou regidors del consistori. El partit aspira a revalidar aquesta majoria «i tirar endavant projectes de manera oberta, transparent, participativa i honesta».