Sant Salvador destina 40.000 euros en millores a la urbanització del Calvet

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola destina aquest mes d'abril 40.000 euros de fons propis, que serviran per a l'execució de diverses obres de millora a la urbanització del Calvet.

En concret, es preveu la reparació de les voreres dels carrers Barcelona, Guardiola, i Sant Salvador, tots tres al Calvet, i que més endavant es preveu estendre a altres carrers més enllà d'aquests que són més transitats. D'altra banda, en aquest mateix paquet d'inversions també s'inclouen altres actuacions puntuals. Per exemple, es faran tasques d'adequació i millora de les àrees de contenidors que hi ha habilitades en aquests mateixos carrers per millorar el seu aspecte i la seva funcionalitat.

Fora de la urbanització del Calvet, l'Ajuntament de Sant Salvador també preveu fer diferents actuacions de reforç i millora de la se-nyalització horitzontal i de les línies de terra en diversos indrets del municipi.

Aquests diners arriben després dels 50.000 euros que es van destinar el 2018 en la reparació dels carrers de la urbanització de Ca l'Esteve, la més allunyada del nucli urbà.