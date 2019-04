Veronica Hirano és la candidata de Junts per Marganell a les municipals

Veronica Hirano ha sortit escollida com a cap de llista a Marganell pels comicis municipals del maig del 2019, presentant-se sota la marca de Junts per Marganell.

Hirano és diplomada en Turisme i tècnica superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals. En la seva primera etapa professional va exercir com a especialista en micropigmentació. Anys més tard, la seva estima per la natura va fer que iniciés un canvi professional, formant-se com a educadora mediambiental i posteriorment com a tècnica forestal, des de llavors combina ambdues professions. També és membre de l'ADF de Protectors del Bosc de Marganell.

La nova cap de llista ha posat de manifest la inquietud i la implicació amb què afronta aquest nou repte. Assegura que pren el relleu amb il·lusió i ganes de treballar pel poble, seguint les passos de les alcaldesses que l'han precedit, tot agraint-los la bona feina feta al llarg d'aquests anys. Agraeix, també, la confiança que tot l'equip ha dipositat en ella per liderar aquest projecte.