El jovent fa créixer i dona un ambient més festiu a les caramelles de Súria

És una trobada amb amics. Una gran família que surt a passar-s'ho bé i a fomentar l'esperit de poble. Aquest és el secret perquè ahir els joves de Súria donessin més vitalitat a les caramelles, una tradició que experimenta des de fa uns cinc anys un creixement important de participació. Si el balanç de participació d'edicions anteriors se situava a prop de les 900 persones, ahir es parlava d'una xifra superior per l'embranzida de les colles joves. Tot i que amenaçava pluja, el temps va ser respectuós amb els vuit grups que es van fer seus els carrers del municipi bagenc. Súria presumeix de tenir les caramelles que arrosseguen més participants de tot Catalunya, però molts municipis de les comarques centrals van demostrar que la tradició es manté ben viva, i en poblacions com Berga i Callús els caramellaires es comptaven per centenars.

A Súria, colles com la juvenil del Foment Cultural van sortir gairebé amb 30 nous membres i finalment 180 caramellaires van cantar en aquest grup històric. «Nosaltres ens nodrim, en bona part, del grup infantil, que quan tenen una edat ja van amb els joves. A més, quan algú té un amic al grup s'hi acaba apuntant, i per aquest motiu cada cop hi ha més participants. Jo mateix en soc membre perquè des de petit els meus pares m'hi van engrescar», explica el surienc Roger Terme, de 30 anys. Tot i que el grup s'anomena juvenil, la franja d'edat dels seus membres és de 14 a més 50 anys, prova del caràcter intergeneracional d'aquestes caramelles. Els Altatxu, una de les colles que portaven ahir més animació i que contribueix a enfortir la tradició surienca des de fa 17 anys, va portar als carrers del poble prop de 200 caramellaires.

«Que en un municipi de sis mil habitants hi hagi una activitat que n'arrossega gairebé un miler, significa una mobilització molt gran del poble», destacava ahir al regidora de Cultura, Montserrat Juncadella. La família del surienc Josep Noguera és una mostra de l'arrelament de les caramelles al poble. «Jo toco amb la infantil del Foment Cultural. La meva dona està en una altra colla i els meus fills en una altra. Hi ha una rivalitat amistosa i les converses sobre el fet de pertànyer a una o altra colla giren al voltant de qui cantarà millor», deia rient aquest veí de 58 anys que cada Diumenge de Pasqua hi participa.

Les caramelles han gaudit aquest any de més música en directe. En anteriors edicions els grups dansaires ballaven amb la música que sonava des dels altaveus de cotxes que els acompanyaven pels carrers de Súria, i aquest any dues colles ho han fet així. La resta seguien el ritme d'instruments que sonaven en directe. «D'aquesta manera, les actuacions donen una imatge més genuïna del que ha estat sempre la tradició», indicava la regidor de Cultura. Els actes més tradicionals es van acabar a la plaça de Sant Joan amb la participació de membres de totes les colles en el ball dels caramellaires dels Cardener.