L'Ajuntament de Sant Fruitós rebaixa la taxa que cobra als comerços per ocupar la via

Els comerços de Sant Fruitós de Bages pagaran menys per ocupar la via pública del municipi. Així ho ha aprovat el ple municipal, mitjançant la modificació de la tarifa tercera de l'ordenança fiscal que regula les extensions comercials a la via pública, és a dir, el que paguen els establiments comercials per la col·locació i l'exposició dels seus productes.

En concret, la taxa anual, que era de 52,71 euros, passarà a ser de 14,54 euros, mentre que la taxa mensual passarà dels 6,59 euros als 1,82 euros; i també es notarà pel que fa l'import setmanal, que tindrà una rebaixa dels 2,47 euros actuals fins als 0,64 euros.

Amb aquesta mesura, l'Ajuntament de Sant Fruitós té vol potenciar el petit comerç del municipi.