Joncadella viu un concorregut aplec tot i l'amenaça del temps

Centenars de persones van fer cap ahir al matí i al migdia al santuari de Joncadella, a Sant Joan de Vilatorrada, per participar al tradicional aplec del Dilluns de Pasqua. Tot i que la inestabilitat del temps, que va deixar un petit ruixat a primera hora del matí quan començava l'esmorzar, va fer patir l'organització, tant la missa com els balls posteriors es van poder fer amb normalitat i van reunir un bon nombre de visitants a l'entorn del santuari santjoanenc.

Com marca la tradició, alguns van optar per anar a peu fins a Joncadella, però la gran majoria va optar per fer-ho amb els seus vehicles, que van omplir els vorals del camí que porta cap al santuari. Al migdia, els Amics de Joncadella, organitzadors de la festa, ja havien repartit unes 250 torrades amb botifarra. Es mostraven satisfets, tot i lamentar que la inestabilitat del temps els hagués restat una mica de participació.

Després de l'esmorzar es va fer la missa i el posterior concert de la Coral Font del Fil, que va omplir el temple. Posteriorment, ja a fora del santuari, va tenir lloc un dels actes més esperats, els balls protagonitzats per l'esbart de La Verbena, de Sant Joan. Tot i que els participants estaven pendents del cel que amenaçava pluja, el temps va donar una treva i van poder gaudir de les danses dels diferents grups de l'esbart.

El ballet de muntanya de Folgueroles, la dansa del peu polidor, a càrrec dels més menuts de la colla, o el ball de pastors, van ser algunes de les danses que van animar aquesta nova edició de l'Aplec de Joncadella.