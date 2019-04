Sallent planteja adequar un espai d'oci amb envelat darrere els escorxadors

L'Ajuntament de Sallent es planteja convertir el solar situat a la part del darrere dels escorxadors i a tocar del camí de Cabrianes en una àmplia zona de lleure per a concerts i actes festius per a multituds fora del nucli urbà. Això també serviria de solució al trasllat de l'actual envelat del carrer Verge del Pilar, que s'haurà de reubicar perquè al seu lloc es construiran els habitatges on s'hauran de reallotjar els veïns que encara queden al barri de l'Estació.

L'equip de govern de Sallent (PDeCAT i PSC) ja ha informat de la proposta les entitats i col·lectius veïnals del poble, per bé que de moment es deixarà en suspens en espera de conèixer els resultats de les eleccions municipals del maig. Tanmateix, «hem dissenyat un projecte» que ens podrà servir, explica l'alcalde, David Saldoni, i que està pensat per a activitats diverses «que ens poden ajudar a pacificar el centre», en el sentit que permetria «treure soroll de dins del poble i evitar que això sigui un tema de conflicte constant», afegeix.

La idea és condicionar dues naus d'uns 150 metres quadrats cadascuna de l'antic escorxador i recuperar-les com a equipaments públics per poder encabir activitats diverses. També s'hi traslladaria de forma permanent l'envelat que ara hi ha al carrer Verge del Pilar, i s'habilitaria un espai per a aparcaments. Tot plegat, es podria destinar a l'organització de concerts, balls, actuacions musicals, tallers creatius, dinars o sopars i, en definitiva, a tot tipus d'activitats culturals i de lleure que puguin ser de caràcter massiu i sense que ocasionin molèsties als veïns, remarca l'alcalde.



D'envelat a zona residencial

L'actual envelat s'haurà de moure perquè ocupa part de les parcel-les que l'Ajuntament va cedir el maig passat a l'Incasòl perquè les famílies que encara queden al barri de l'Estació s'hi puguin construir la nova casa. Pel que fa a la zona dels horts que hi ha a tocar de l'envelat, s'hi construiran noves places d'aparcament.

L'Ajuntament també preveu aprofitar aquestes reformes per fer una nova il·luminació del passeig, i construir banys públics i vestidors.