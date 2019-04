Veronica Hirano és la nova cap de llista de Junts per Marganell

JUNTS PER MARGANELL

Veronica Hirano JUNTS PER MARGANELL

Veronica Hinaro ha estat escollida com a cap de llista de Junts per Marganell de cara a les eleccions municipals del proper 26 de maig, en substitució de l'actual alcaldessa Anna Maria Garcia.

Hirano és diplomada en Turisme i tècnica superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals. Fa uns anys va exercir com a especialista en micropigmentació, però la seva estima per la natura la va portar més tard a formar-se com a educadora mediambiental i tècnica forestal, les dues professions que ara combina. És membre de l'ADF de Protectors del Bosc de Marganell.

Hirano afronta amb «inquietud i implicació» el nou repte, i amb aspiracions de governar.