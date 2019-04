Calders posa en marxa els treballs arqueològics a l'entorn del castell

Calders preveu iniciar aquesta setmana la segona fase del projecte de rehabilitació del castell del municipi, després dels treballs de consolidació de les restes arquitectòniques, que es van dur a terme l'estiu del 2017. Ara, els treballs se centraran en l'excavació arqueològica de l'entorn del castell i en la millora de l'enllumenat i la senyalització. El consistori preveu tenir-los enllestits al voltant del mes d'agost.

L'alcalde de Calders, Eduard Sánchez, ha explicat que en aquesta segona fase «la intervenció no és tan arquitectònica sinó que és més arqueològica». En aquest sentit, s'actuarà a la part sud del recinte del castell, «on es farà l'excavació arqueològica, i també s'actuarà a les restes de l'església romànica de Santa Maria, que està fora del recinte, en una cota més baixa». Aquestes restes també «es desenrunaran i es posarà en valor l'edifici, que està en ruïnes», apunta Sánchez.

Un cop feta l'excavació arqueològica de l'entorn del castell i la capella, «es consolidaran les restes que surtin per assegurar la seva perdurabilitat». D'altra banda, també es preveu millorar l'enllumenat i la senyalització. El pressupost d'aquesta segona fase és de 68.000 euros, dels quals 44.000 estan finançats per la Generalitat de Catalunya i la resta per la Diputació de Barcelona.

Un cop enllestits aquests treballs, el consistori preveu una nova fase d'excavació arqueològica i la posterior museïtzació del conjunt medieval, que es duran a terme quan es disposi del finançament necessari. L'alcalde de Calders destaca la importància de la rehabilitació del castell «com a element patrimonial en sí mateix», però en destaca també que «és un lloc paisatgísticament de gran interès», ja que es troba en un lloc estratègic sobre la vall del riu Calders.

Amb la seva rehabilitació, l'Ajuntament vol convertir la fortificació, documentada de l'any 965, en un nou atractiu turístic, ja que és un dels elements més destacats el poble, que va donar origen als municipis de Calders i Monistrol de Calders.

La primera fase del projecte de rehabilitació del castell es va centrar en la consolidació de les estructures existents: la part que queda de la torre mestra o de l'homenatge (documentada des del 965), la muralla perimetral i les restes d'una antiga casa de pagès, documentada des del segle XVI. En l'excavació arqueològica que es va fer es va recuperar una cisterna i es va descobrir una part de la muralla del lateral nord, que no era visible. També es va documentar part de la fonamentació de la casa.