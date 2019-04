Sant Vicenç reivindicarà en l'aplec de l'1 de maig el retorn de la festa a Vallhonesta

El tradicional Aplec del Panellet de Sant Vicenç de Castellet, que cada 1 de maig reuneix al voltant d'un miler de persones, es preveu més reivindicatiu que mai pel clam popular que en demanarà el retorn a Vallhonesta. Això és el que espera el Centre Excursionista, que fa 65 anys que l'organitza, i que l'any passat ja el va haver de traslladar pel conflicte sobre la propietat que encara mantenen l'amo dels terrenys on es feia l'aplec i el bisbat. Aquest cop l'entitat ha demanat de fer-lo a la plaça Onze de Setembre i està pendent que l'Ajuntament li ho confirmi. Sigui on sigui, es demanaran solucions perquè «Vallhonesta és de tots», i amb la voluntat «que l'aplec s'hi torni a celebrar», segons apuntava ahir el president de la junta directiva de l'entitat organitzadora, Pere Jordi Molinos.

El conflicte que ha allunyat l'aplec de l'entorn de Vallhonesta va esclatar ara fa un any, pocs dies abans de la celebració. El sindicat Unió de Pagesos denunciava que el bisbat de Vic havia inscrit al Registre de la Propietat i en nom seu ermites i esglésies de la comarca sense advertir els propietaris de les terres on s'ubiquen. Entre els elements afectats per aquestes immatriculacions hi havia l'ermita de Vallhonesta, el cementiri i la casa de Cal Campaner, situades a la finca on tradicionalment s'havia celebrat l'aplec. Les discrepàncies entre el bisbat i el propietari de la finca, Joan Casajoana, encara per resoldre, impedeixen que s'hi faci la trobada.

Casajoana recorda que «fa més de 300 anys que la meva família ha col·laborat sense posar cap impediment en la celebració de la festa a Vallhonesta», però en el context actual, «i davant un conflicte que ha generat el bisbat», entén que «ara no em correspon a mi donar l'autorització».

De tota manera, per més que el bisbat donés el permís, «amb els 731 metres quadrats de terreny que té immatriculats no n'hi hauria prou per encabir tota la gent [l'aplec portava a Vallhonesta entre 1.000 i 1.300 persones]», apunta Casajoana, tenint en compte que s'hi inclouen les dues edificacions i zones d'esbarzers i marges. Es podria disposar d'altres espais de l'entorn que Casajoana no s'avé a cedir, molest amb el bisbat, «que s'ho ha quedat per la cara», i amb l'Ajuntament, perquè entén que podria haver aturat el procés d'immatriculació.



«Vull que sigui del poble»

Casajoana lamenta la situació i voldria que l'aplec es tornés a fer a Vallhonesta. Assegura que es manté ferm «en el meu compromís, expressat fa més de deu anys, de donar l'església de Vallhonesta i el cementiri al poble». Casajoana es disposa a renunciar als seus drets sobre aquests dos béns però diu que abans caldria «l'anul·lació i revisió de la immatriculació», i en aquest sentit demana a l'Ajuntament i al bisbat que moguin fitxa. Si, per contra, «no són capaços de resoldre el problema que han generat», retira l'oferta i insta el poble a reclamar-ho.

Això és el que es podria veure en la festa del proper 1 de maig. El Centre Excursionista es desmarca de les possibles culpabilitats, però té clar que «reivindicarem Vallhonesta per al poble», amb la voluntat que es trobi una solució entre les parts «i que aquest sigui l'últim aplec que no se celebra a Vallhonesta», diu Molinos.

L'any passat l'aplec es va celebrar a la masia de la Serra amb un balanç poc satisfactori: «És a 7 quilòmetres del poble, va fer mal temps, i van venir 300 persones».