La candidata declina fer declaracions i remet a Madrid

? Inmaculada Cervilla no va voler fer declaracions, ahir, un cop es va fer públic que encapçala la candidatura de Vox a les pròximes eleccions municipals. Va confirmar a Regió7 que abans formava part de Plataforma per Catalunya, que es va presentar a les municipals del Pont de Vilomara el 2011 i a les de Sant Joan de Vilatorrada el 2015, i que ara pertany a Vox, que ha engolit bona part de la formació política que va fundar el vigatà Josep Anglada. Tret d'això no va voler fer declaracions: «Tenim ordres de remetre tota la premsa a un correu electrònic de Vox», va assegurar a aquest diari. «De moment no vull fer declaracions. Treballem segons com ens van dient». Cervilla és de Manresa, on viu, segons va explicar. Els dos últims caps de setmana va ser a la parada que Vox va instal·lar a la Balconada i a Crist Rei. També ha participat en altres concentracions informatives de la formació en diferents poblacions, com la que hi va haver fa poc a Granollers.