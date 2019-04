Castellterçol acull aquest cap de setmana la Fira del Món Geganter

Castellterçol serà la seu, aquest cap de setmana, de la dotzena Fira del Món Geganter, una de les tres activitats principals de l'Agrupade Colles Geganteres de Catalunya, que se celebra des de l'any 2007. Amb motiu dels 65 anys de l'estrena dels seus gegants i nans i dels 25 anys de la formalització de la colla gegantera, la candidatura del municipi del Moianès va ser l'escollida per acollir la fira.

Dissabte i diumenge, la població acollirà expositors de temàtiques relacionades amb els gegants, com ara tabals, barretines, escultors o llibreries. També es faran tallers d'afinació de gralla, coreografies de gegants, com donar vida a un capgròs o patrons rítmics per a tabals, entre d'altres. Enguany, el certamen farà especial atenció a la figura dels capgrossos, aprofitant el gran vincle que Castellterçol té entre gegants i capgrossos. Al municipi n'hi ha sis d'històrics i la mateixa Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya en té quatre.

Dissabte, a les 10 del vespre, a la plaça Enric Prat de la Riba es farà l'espectacle central de la fira, Som d'on venim, on música, teatre, dansa i figures festives s'ajuntaran per fer un viatge per la història i les tradicions que es fan anualment al poble de Castellterçol. Diumenge al matí, hi haurà una passejada de gegants pel centre de la vila.